Давайте я издам указ: Путин в Италии резко высказался из-за Украины

На пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент России Владимир Путин сделал резкий выпад в сторону Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv.ru .

"Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Что это будет? Или надо принять решение об амнистии, закон принят — не подписан президентом Украины. Это прямо записано в Минских соглашениях. И так далее. Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон", - сказал президент РФ.

Кроме того, Путин заявил, что не спешит с выводами и ждет окончания предвыборной кампании в Верховную Раду.

"Вновь избранный президент действительно получил большой мандат доверия от украинского народа, все время говорил о том, что он готов урегулировать эту проблему, готов вступить в диалог со всеми, от кого это зависит. Теперь, будучи в Европе, вдруг объявил, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Наверное, это тоже как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании. Дождемся окончания предвыборной кампании в парламент Украины - посмотрим, что будет происходить в реальной жизни", - цитирует российского лидера Telegram-канал "Говорит Москва".

Как сообщал "Апостроф", ранее диаспора устроила Путину "теплый" прием в Риме.