Когда Путин уйдет: в сети поделились опасной догадкой

Известный российский блогер Рустем Адагамов озвучил опасный прогноз по президентству нынешнего российского главы Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Смешно, когда Путина начинают спрашивать, когда он уйдет. Ребята, он в самом начале своего расцвета. Рейган начал свой второй, самый успешный срок, когда ему было 74! Путину сейчас всего 66 — он молодой политик. Впереди у него еще лет двадцать пять", - говорится в твите.

В сети тут же засомневались в такой живучести Путина.

Как сообщал "Апостроф", в начале июня в российском Воронеже в очередной раз "умер" и был похоронен президент РФ Владимир Путин, его импровизированную могилу и надгробие удалось сфотографировать жителям города. Сам Путин подписан на надгробии как "сказочный вор и лжец", причины "смерти" не указаны, указывается лишь, что президент РФ – "политический труп".