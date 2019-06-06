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В России устроили еще одни похороны Путина: опубликовано фото

четверг, 06 июня 2019, 02:31
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В российском Воронеже в очередной раз "умер" и был похоронен президент РФ Владимир Путин, его импровизированную могилу и надгробие удалось сфотографировать жителям города.

Об этом сообщил паблик "Протесты в мире" в Telegram-канале.

Отмечается, что автор фото пожелал остаться анонимным, сбросив снимок без подписи. Следует также уточнить, что сам Путин подписан на надгробии как "сказочный вор и лжец", причины "смерти" не указаны, указывается лишь, что президент РФ – "политический труп".

"В Воронеже похоронили Путина (фото от подписчика анонимно)", - говорится в посте.

Как сообщал "Апостроф", в начале марта в Набережных Челнах (Татарстан, Россия) появилась "могила" президента РФ Владимира Путина, на которой стоит памятник с его фотографией. Путин был "похоронен" неподалеку от здания Следственного комитета России.

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