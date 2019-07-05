​"Орден Дружбы" не помог: Добкина не пустили в Россию, в сети смеются

Одиозный украинский политик Михаил Добкин пожаловался в сети, что его не пропустили на территорию РФ.

Об этом написал сам Добкин со ссылкой на пост российского журналиста Станислава Натанзона в Twitter.

"Михаила Добкина только что не пустили в Россию. Украинский политик, депутат Верховной Рады хотел прокатиться на мотоцикле по дорогам Белгородчины. У Добкина - российский Орден Дружбы, если что", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Вот же гады....А могли бы на радость украинскому народу арестовать Мишу!, "И лица у тамошних таможенников скучные", "Имитация со стороны Москвы "враждебного" отношения к одному из своих ярых друзей\прислужников Добкину. Рассчет на лохторат в Украине, который поведется на подобный вброс и зауважает Добкина! ;) Москва "делает" рейтинг своим "казачкам" в Украине!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети пошутили над внесением в санкционный список народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.