В России под суперхит 90-х слезно спели о санкциях Запада: видео

Рабочий из Ярославля создал абсурдный ролик о санкциях против России.

Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

"Я работаю на ЯМЗ почти восемь лет, горжусь местом работы, горжусь нашим коллективом. Мы делаем мощные, надежные двигатели, каждый вносит в это часть своей души. Я не раз слышал, про санкции по телевизору. В прошлом году узнал, что и для нас, работников предприятий группы ГАЗ, американцы объявили санкции. Я понимаю, что это всё политика, и не хочу в неё влезать. Но сколько уже можно пугать нас, мы все просто хотим спокойно работать. Как нам, обычным людям достучаться до политиков?" – говорится в подписи к кадрам.

В видео рабочий, снявший клип, поет песню, в которой на чем свет стоит, ругает санкции Запада против России.

В сети тут же стали со стебом комментировать кадры.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть насмешило видео с "киборгом" из армии Путина, в котором упоминается НАТО.