Как после бомбежки: иностранцы показали на фото и видео ужасы лечения в российской провинции

В сети появилось видео и репортаж из больницы в Вышнем Волочке Тверской области, РФ, где больные находятся в нечеловеческих условиях.

Об этом сообщается в материале издания tverigrad.

Журналисты рассказали историю семьи из Финляндии, которая приехала в Вышний Волочек погостить у родственников. У них отравился сын, ему пришлось лечь в больницу - Вышневолоцкую ЦРБ.

На месте семья из Финляндии обнаружила грязь, плесень, сырость, отвалившуюся штукатурку на стенах и битый пол.

"Как только мы вошли в больницу, у нас был шок. Запах сырости и плесени, ощущение, что в подвале. Коридор – как после бомбёжки. Сказали обязательно утром принести сыну тёплые вещи, кофту с капюшоном, так как в отделении очень холодно и больные спят в кофтах и под двумя одеялами… Это точно Россия, а не африканская деревня?", - прокомментировала ситуацию мать подростка.

Женщина отметила, что никаких претензий к врачам и медсестрам не имеет, и назвала их "потрясающими людьми".

"Эти люди работают в нечеловеческих условиях, остаются добрыми, отзывчивыми. И они прекрасно понимают, что приходя на работу, наносят вред своему здоровью", - заявила она.

В то же время заведующий отделением Вышневолоцкой ЦРБ Павел Олехов не стал отрицать проблем больницы.

"Нет косметического ремонта, обещали давно, но ничего не сделали. Обещали и новое отделение построить, но пока вот так… Мы каждый год пишем просьбы о ремонте отделения, хотя бы для начала косметическом. Нам отвечают, что тяжело с финансовыми вопросами. И это длится с тех пор, как мы сюда переехали, с 1990 года. Один раз, когда вспышка дифтерии была, косметический ремонт в кишечном отделении провели и всё", - заявил врач.

Как сообщал "Апостроф", ранее россияне в соцсетях высказали негодование указом президента Путина относительно упрощения выдачи гражданства РФ украинцам с оккупированных территорий. Они считают, что этот шаг вызовет дополнительные траты бюджета, в то время как на социальную сферу в РФ – школы, больницы и соцобеспечение, денег выделяют минимум.