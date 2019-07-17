Путин подписал указ о паспортах РФ для жителей Донбасса и разозлил россиян

В среду, 17 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство РФ в упрощенном порядке могут получить все находящиеся в России украинцы, проживавшие на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что ранее такая возможность была только у тех, кто проживал на оккупированных территориях Донбасса.

Теперь же гражданство России могут получить граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в России, вид на жительство в России, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России; украинцы, имеющим свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, постоянно проживавшие на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года.

Стоит отметить, что россияне не в восторге от такого указа Путина, о чем и пишут в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась мощная фотожаба на выдачу российских паспортов на Донбассе.

До этого боевики на Донбассе рассказали, кому паспорта РФ намерены выдать в первую очередь.