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Путин подписал указ о паспортах РФ для жителей Донбасса и разозлил россиян

среда, 17 июля 2019, 18:55
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В среду, 17 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство РФ в упрощенном порядке могут получить все находящиеся в России украинцы, проживавшие на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что ранее такая возможность была только у тех, кто проживал на оккупированных территориях Донбасса.

Теперь же гражданство России могут получить граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в России, вид на жительство в России, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России; украинцы, имеющим свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, постоянно проживавшие на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года.

Стоит отметить, что россияне не в восторге от такого указа Путина, о чем и пишут в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась мощная фотожаба на выдачу российских паспортов на Донбассе.

До этого боевики на Донбассе рассказали, кому паспорта РФ намерены выдать в первую очередь.

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