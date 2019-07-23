В России жестоко убили боевика ДНР: жуткий момент попал на видео, 18+

В сети было опубликовано видео убийства мужчины в Москве с применением холодного оружия, пользователи узнали в убитом боевика незаконных вооруженных формирований Донбасса.

Об этом пишет в своем Twitter-аккаунте пользователь "Дежурный по дыныры".

В видео между мужчиной в военной форме (предположительно, боевик ДНР) и группой людей начинается словесный конфликт. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения боевик быстро падает, а один из участников группы – представитель кавказской национальности, начинает бить его ножом сверху вниз.

"Строго 18+... А лучше 30+. Говорят, что в Москве было дело... Наведите у себя дома порядок, а потом начинайте помогать остальным", - подписал видео пользователь.

В комментариях под видео пользователи дали краткую биографическую справку относительно убитого. Сообщили, что тот воевал не только на Донбассе, но и в Сирии. Также были опубликованы его фото и видео, где он хамит продавцам в магазине, утверждая, что "защищал их в Сирии".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фотографии захоронений российских наемников на Донбассе. "Кто-то похоронен с фамилией, кто-то с кличкой (позывным). А есть и вовсе "неизвестные" – пишут пользователи.