Известный оппозиционер бежал из России и попросил политубежище в США: видео

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ и либерал правого политического спектра Константин Боровой покинул Россию, переехал в Лос-Анджелес и попросил предоставить ему политическое убежище в США.

Об этом он сам рассказал в интервью изданию "Голос Америки".

Журналистам он заявил, что на территории родной страны за ним вели постоянную слежку в течение нескольких лет.

"Константин Боровой рассказал, что принял решение в срочном порядке покинуть Россию из-за непрекращающейся слежки за ним. В Лос-Анджелесе он подал прошение на предоставление политического убежища. Сейчас его дело находится на рассмотрении. А сам Боровой пытается обустроиться в США с помощью друзей. Что же касается слежки, он поделился, что некие люди следили за его перемещениями в России в течение нескольких лет ", - сообщает издание.

Сам оппозиционер заявил, что за ним в России велась "мягкая" слежка, а также что ему с момента начала агрессии РФ против Украины предлагали большие контракты по реализации подозрительных проектов и преследовали красивые девушки. Боровой отметил, что является профессором математических наук и бизнесменом, и заявил о планах начать в США новую жизнь.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский оппозиционер Илья Пономарев призвал россиян свергнуть кремлевскую власть и построить демократическое общество как в Украине.