Российский священник на ТВ заявил, что говорил с Дарвином: сеть впечатлило видео

В сети появилось видео, как российский священник Артемий Владимиров признается в том, что говорил с английским ученым Чарльзом Дарвином, основателем теории эволюции человека, священник утверждает, что убедил ученого отказаться от своей теории.

Об этом сообщает издание "Лентач", также было опубликовано соответствующее видео.

В издании отметили, что видео было взято с известного в России телевизионного канала, работающего в тематике православия.

"Если вы не знали, у нас на телевидении есть канал "Спас" и там происходят прекрасные вещи. Вот, например, протоиерей Артемий Владимиров рассказывает, что поговорил Чарльзом Дарвином и ученый отказался от своей "обезьяньей теории", - говорится в публикации.

Во фрагменте интервью протоиерей утверждает, что обращался к надгробию Дарвина и сам ученый ему отвечал, что придумал эволюционную теорию "не от большого ума".

Если вы не знали, у нас на телевидении есть канал "Спас" и там происходят прекрасные вещи. Вот, например, протоиерей Артемий Владимиров рассказывает, что поговорил Чарльзом Дарвином и ученый отказался от своей "обезьяньей теории"



Канал Рен-тв, скорее хантите нового эксперта pic.twitter.com/CgO6Dm8Wyt — Лентач (@oldLentach) 5 августа 2019 г.

Следует отметить, что Чарльз Дарвин умер в 1882 году и похоронен был в графстве Кент в Великобритании.

Как сообщал "Апостроф", в июле глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Русской православной церкви Дмитрий Смирнов заявил, что женщины "слабее умом" по сравнению с мужчинами