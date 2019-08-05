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Российский священник на ТВ заявил, что говорил с Дарвином: сеть впечатлило видео

понедельник, 05 августа 2019, 15:22
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В сети появилось видео, как российский священник Артемий Владимиров признается в том, что говорил с английским ученым Чарльзом Дарвином, основателем теории эволюции человека, священник утверждает, что убедил ученого отказаться от своей теории.

Об этом сообщает издание "Лентач", также было опубликовано соответствующее видео.

В издании отметили, что видео было взято с известного в России телевизионного канала, работающего в тематике православия.

"Если вы не знали, у нас на телевидении есть канал "Спас" и там происходят прекрасные вещи. Вот, например, протоиерей Артемий Владимиров рассказывает, что поговорил Чарльзом Дарвином и ученый отказался от своей "обезьяньей теории", - говорится в публикации.

Во фрагменте интервью протоиерей утверждает, что обращался к надгробию Дарвина и сам ученый ему отвечал, что придумал эволюционную теорию "не от большого ума".

Следует отметить, что Чарльз Дарвин умер в 1882 году и похоронен был в графстве Кент в Великобритании.

Как сообщал "Апостроф", в июле глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Русской православной церкви Дмитрий Смирнов заявил, что женщины "слабее умом" по сравнению с мужчинами

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