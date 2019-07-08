Слабее умом: в РПЦ сделали скандальное заявление о женщинах и разозлили сеть

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Русской православной церкви Дмитрий Смирнов заявил, что женщины "слабее умом" в сравнении с мужчинами.

Об этом он сказал в эфире радио "Радонеж".

"Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", — заявил священник РПЦ. По его мнению, женщина при этом более терпелива.

Смирнов считает, что за каждым поступком женщины стоит подвиг. "Как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают", — сказал он.

При этом Смирнов привел в пример ситуацию, когда мужчина, придя в церковь, стоит "пнем пень, глазами хлопает" и не может ни слова произнести, а женщина "все объясняет более-менее толково".

В сети высказывания священника восприняли неоднозначно.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на борту яхты "Паллада", которая находится на балансе Московской патриархии, неожиданно заметили девушку в купальнике.