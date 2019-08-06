В России целые города ушли под воду после мощных ливней: фото и видео потопа

В Ульяновской области России из-за сильных осадков затопило сразу несколько городов, местные жители опубликовали в соцсетях видео и фото с места событий.

Об этом сообщают местные СМИ у себя в Telegram-каналах.

Журналисты отметили, что за день в области выпала норма осадков, которая обычно ожидается за полтора месяца.

"Ничего особенного, просто за 12 часов в Ульяновской области выпала полуторамесячная норма осадков. Сейчас службы устраняют последствия разгула стихии", - сообщили в СМИ.

В то же время местные активисты призвали на помощь жителей города Димитровград, поскольку затопленным оказался центр для людей с инвалидностью. Местные власти отреагировали на публикации общественников в соцсетях одним словом.

"Руководитель центра реабилитации инвалидов Наталия Емангулова буквально взмолилась о помощи в соцсетях: "Что делать??? Мы в растерянности... Ждем помощи!". На этот клич отреагировал первый вице-спикер ЗСО Василий Гвоздев: "Держитесь", - пишут местные издания.

Администрация города Ульяновск опубликовала список затопленных участков на основании публикаций местных жителей и порекомендовала объезжать их.

Как сообщал "Апостроф", в конце июля в России на популярном курорте Геленджик из-за обильных осадков в некоторых регионах случилось масштабное наводнение.