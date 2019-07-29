Вода уносила все: появились видео мощного потопа в России

В России из-за обильных осадков в некоторых регионах случилось масштабное наводнение.
Жуткие фото и видео публикуют российские СМИ и очевидцы в соцсетях.
На популярном российском курорте Геленджик 27 июля прошли сильные дожди, которые вызвали ряд подтоплений на улицах города.
Так, на пляже "2К 19" вода вышла из берегов и буквально залила набережную.
Во дворе одного из жилых домов люди пробираются через потоки воды. На одном из видео видно, как мощный поток уносит все на своем пути, даже людей.
В пострадавшем от наводнения городе Тулун Иркутской области за последние сутки выпала месячная норма осадков.
Кроме того, в одном из населенных пунктов вода в реке поднялась выше критической отметки -
Уточняется, что из-за сильных дождей Иркутская область снова находится на гране затопления, поскольку ливни приведут к критическому возрастанию уровня воды в реках.
Был пляж, и нет пляжа) #Геленджик 27.07. pic.twitter.com/5USjP2I1Rg— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA(@herooftheday10) 28 июля 2019 г.
Геленджик, 27.07.))) #рф_потопы_пожары) pic.twitter.com/5nhZHDhTk8— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA (@herooftheday10) 28 июля 2019 г.
Как сообщал "Апостроф", в республике Коми (Россия) из-за наводнения утонул мост, который унесло течением вместе с автомобилями.