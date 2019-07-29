Вода уносила все: появились видео мощного потопа в России

В России из-за обильных осадков в некоторых регионах случилось масштабное наводнение.

Жуткие фото и видео публикуют российские СМИ и очевидцы в соцсетях.

На популярном российском курорте Геленджик 27 июля прошли сильные дожди, которые вызвали ряд подтоплений на улицах города.

Так, на пляже "2К 19" вода вышла из берегов и буквально залила набережную.

Во дворе одного из жилых домов люди пробираются через потоки воды. На одном из видео видно, как мощный поток уносит все на своем пути, даже людей.

В пострадавшем от наводнения городе Тулун Иркутской области за последние сутки выпала месячная норма осадков.

Кроме того, в одном из населенных пунктов вода в реке поднялась выше критической отметки - 450 см при нормальном в 420 см.

Уточняется, что из-за сильных дождей Иркутская область снова находится на гране затопления, поскольку ливни приведут к критическому возрастанию уровня воды в реках.

Как сообщал "Апостроф", в республике Коми (Россия) из-за наводнения утонул мост, который унесло течением вместе с автомобилями.