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Любовь и ненависть в стихах и картинках: в сети смеются над конституцией России для детей

пятница, 09 августа 2019, 02:36
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В России выпустили "Конституцию РФ в стихах и картинках для детей", это тут же вызвало бурное обсуждение и шутки в социальных сетях.

Об этом сообщает издание BBC.

Согласно сообщениям чиновников, изучение этой Конституции планируют внедрить на специальных уроках в школах, чтобы дети в России "понимали роль гражданина в государстве".

"Мы сформировали текст таким образом, чтобы детям было комфортно знакомиться с базовыми ценностями российского государства и общества, основными правами и свободами", - пояснил один из авторов - вице-президент российского фонда "Стратегия будущего" Антон Семикин.

В частности, одна из статей детской Конституции РФ выглядит так (здесь отчетливо заметна повышенная милитаризация российского общества):

Или вот так выглядит статья 31 (здесь откровенная ложь, если учитывать события последних лет):

Также есть забавные упоминания об Украине, которые в общем повторяют тезисы кремлевской пропаганды.

Известные блогеры и художники высмеяли книгу - и слабый стиль написания стихов, и оформление, и саму идею ее издания.

Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна информация о том, какие суммы получают российские пропагандисты, которые продвигают политику Кремля в СМИ.

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