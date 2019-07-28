Бешеные деньги: стало известно, сколько зарабатывают пропагандисты на росТВ

Стала известна информация, сколько денег получают российские пропагандисты, которые продвигают политику Кремля в СМИ.

Об этом сообщает издание Obozrevatel, ссылаясь на слова министра иностранных дел Павла Климкина.

По его словам, руководство РФ вкладывает огромные суммы за пропаганду за рубежом, особенно в Западной Европе. В частности, на телеканале Russia Today зарплата может составлять 10 тысяч евро.

"За участие в определенных мероприятиях россияне платят в конвертах по 800 евро на одного. А один французский журналист мне рассказывал, как у них запускался канал Russia Today. При устройстве на работу спрашивали: "Ты сколько получаешь зарплаты – 5500 евро? Сейчас получишь 10 только подпиши все и будешь у нас работать". Это безумная цена за лояльность к России", – отметил Климкин.

Как сообщал "Апостроф", Россия выпустила ролик с "расследованием" крушения пассажирского Boeing 777 рейса МН 17 на Донбассе.