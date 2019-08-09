Рейтинг Путина рухнул на новое историческое дно к 20-летию его правления

На двадцатилетнюю годовщину правления президента России Владимира Путина его электоральный рейтинг опустился до очередного исторического минимума.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

В частности, рейтинг Путина упал до 43 процентов. Последний раз такой уровень поддержки президента России наблюдался в конце 2013 года, незадолго до агрессии против Украины и оккупации Крыма, которые значительно подняли рейтинг Путина.

Отмечается, что за последний месяц стали меньше доверять Путину 36% населения России, при этом 27% считают, что президент плохо работает на своем посту.

Напомним, подробнее о способах поднять рейтинг Путина и сохранить власть, читайте в материале "Апострофа": Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным.