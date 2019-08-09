RU  UA  EN

пятница, 9 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 августа

14:11
​Украинцев ждет чудесная погода с "нюансами": свежий прогноз на выходные
14:05
Реванш Джошуа и "разрушителя": названы дата и место боя
13:59
Получили большую дозу радиации: фамилии и данные о пострадавших при военных испытаниях в РФ
13:46
​Вагон "Укрзализныци" превратился в душ: пассажир снял потоп на видео
13:35
У нас война, а он в Россию ушел: игрок "Динамо" высказался о переходе Ракицкого в "Зенит"
13:31
В Киеве иностранца нашли мертвым в неожиданном месте
13:21
20-летие прихода Путина к власти: в сети делятся шутками, карикатурами и фотожабами
13:21
Свитолина - Кенин: онлайн видео трансляция
13:11
ДиКаприо застали за поцелуями с молодой возлюбленной: кто пленил топ-холостяка Голливуда
13:08
У метро "Вокзальная" в Киеве поймали сообщников уличных воров: опубликовано видео
13:03
Россия осталась без Курил на новой карте Японии: опубликовано фото
12:50
Известная российская спортсменка получила серьезный тюремный срок
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

20-летие прихода Путина к власти: в сети делятся шутками, карикатурами и фотожабами

пятница, 09 августа 2019, 13:21
переглянути новину українською

В России отмечают "национальный праздник" – 20-ю годовщину прихода Владимира Путина к власти в стране, пользователи соцсетей выложили массу фотожаб и комментариев по этому поводу.

Информацию о годовщине правления Путина опубликовали российские пропагандистские СМИ.

Журналисты из РФ признали, что второй президент занял пост не совсем легальным и демократическим путем.

"Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ", - говорится в сообщениях СМИ.

В то же время пользователи сетей кратко рассказали об успехах Путина при власти и опубликовали фотожабу с пирамидой руководства в РФ, где значительные места заняли олигархи и священники.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети пользователи поделились воспоминаниями и кадрами хроники о вторжении России в Грузию в августе 2008 года.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Прекращение ракетного договора: возможности для Украины, беззубость Путина и уязвимость США

Полезный пожар в Сибири: как огонь "тушат" шаманы, молитвы и даже Путин

Мне пришлось уносить ноги из России, чтобы не стать жертвой Путина - Константин Боровой

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: