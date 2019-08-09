20-летие прихода Путина к власти: в сети делятся шутками, карикатурами и фотожабами

В России отмечают "национальный праздник" – 20-ю годовщину прихода Владимира Путина к власти в стране, пользователи соцсетей выложили массу фотожаб и комментариев по этому поводу.

Информацию о годовщине правления Путина опубликовали российские пропагандистские СМИ.

Журналисты из РФ признали, что второй президент занял пост не совсем легальным и демократическим путем.

"Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ", - говорится в сообщениях СМИ.

В то же время пользователи сетей кратко рассказали об успехах Путина при власти и опубликовали фотожабу с пирамидой руководства в РФ, где значительные места заняли олигархи и священники.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети пользователи поделились воспоминаниями и кадрами хроники о вторжении России в Грузию в августе 2008 года.