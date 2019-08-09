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Стало известно о связи взрыва под Архангельском с гиперзвуковой ракетой Путина

пятница, 09 августа 2019, 15:43
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Британские СМИ считают, что опасная утечка радиации, которая произошла во время взрыва в Северодвинске, РФ могла быть спровоцирована испытаниями пусковой установки для гиперзвуковой ракеты Циркон, президент РФ Владимир Путин ее представлял в феврале.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Непосредственно после взрыва среди населения городов Северодвинск и Архангельск началась паника – людиринулись в магазины и скупили питьевую воду и вино. Также в городах разобрали весь йод в аптеках, опасаясь радиационного воздействия.

Российская гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" входит в состав комплекса 3K22 "Циркон". Она совершает полет на маршевом участке на высоте 30-40 км - такая высота полёта позволяет увеличить дальность и скорость ракеты. Скорость ракеты 5-6 махов, вес боевой части 300-400 кг.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад российские пропагандисты в эфире телеканала "Россия 24" пригрозили США размещением ядерных ракет в непосредственной близости к американским стратегическим военным центрам. В частности, они сослались на заявление президента РФ Путина, который говорил, что Россия подготовит ответ на возможное размещение американских ракет в Европе. Также в России назвали цели в США, по которым, "в случае угрозы", РФ может выпустить ракеты "Циркон", среди на первом месте оказался Пентагон.

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