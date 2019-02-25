Если завтра ядерная война: названы цели, по которым Путин ударит в США

В России назвали цели в США, по которым, "в случае угрозы", РФ может выпустить ракеты "Циркон".

Об этом сообщают росСМИ.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания назвала объекты военными центрами принятия решений в Соединенных Штатах, откуда управляются системы ПРО, которые якобы могут быть применены против РФ.

Точки, на которые будут нацелены "Цирконы":

Пентагон (Вашингтон);

Кэпмп-Дэвид (в 100 километрах от Вашингтона);

Форт-Ритчи (штат Мэриленд);

Мак-Клеллан (штат Калифорния);

Джим-Крик (штат Вашингтон).

В РФ отметили, что в Пентагоне расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов. Кэпмп-Дэвид - правительственный пункт управления; Форт-Ритчи - пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов. Эти три объекта расположены на Восточном побережье США.

На Западном побережье размещены Мак-Клеллан - управление стратегическими наступательными силами и Джим-Крик - пункт управления ядерными силами.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России пригрозили Западу оружием "Судного дня".