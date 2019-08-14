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Летающий Чернобыль: в сети напомнили про неудачные ядерные проекты в связи со взрывом в России

среда, 14 августа 2019, 04:41
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В ХХ веке в США и ряде других развитых стран были проекты транспорта с ядерным реактором, однако все они были отменены – компании и правительства приняли решение не подвергать население опасности заражения. Только в России в 2019 году эту идею попытались реализовать, что послужило причиной гибели людей и паники в Архангельской области.

Об этом рассказал блогер Дмитрий Чернышев на своей странице в Facebook.

Так, он вспомнил проекты автомобиля, танка и самолета с ядерным реактором от американских компаний, которые готовились в середине ХХ века.

"В 1958 году компания Ford разработала Ford Nucleon — концепт-кар, работающий за счёт компактного ядерного реактора. Предполагалось, что на одной капсуле с ядерным топливом автомобиль сможет пройти около 8 000 км. От проекта решено было отказаться: автомобили попадают в аварии, излучение опасно для людей, такая машина – прекрасный объект для терактов. По этим же причинам в 50-60-х годах не были построены: атомные танки TV-1 и R32, атомные самолеты Convair X-6 и Ту-119, атомные локомотивы и прочая атомная техника", - пишет автор.

По его словам, на вооружении американской армии также ранее могли принять ракету с ядерным реактором, которая не только поражала бы цели на позициях противника, но и отравляла бы воздух в ходе полета.

"Идея крылатой ракеты с ядерным реактором тоже очень старая. В Советском Союзе разрабатывалась ракета "Буря" (изделие 375). У британцев – ракета Avro Z-59, американцы работали над проектом SLAM – "Летающий лом"... Ракета могла поразить еще 15 объектов противника. Ядерный двигатель отличался крайне сильным радиационным "выхлопом", способным заражать местность. Ракета могла вредить противнику, просто летая над его территорией", - отметил он.

Блогер добавил, что "проекты были свернуты по понятным соображениям" – дороговизны и опасности.

"Испытывать такую ракету над своей территорией – безумие. И потом ядерный реактор еще и упадет… Никто в мире не рискнул испытывать такую ракету. Никому не нужен летающий Чернобыль. Только отечественные (российские – Ред.) идиоты этим занялись. Итог – катастрофа, гибель людей и радиационное заражение в Архангельской области ", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в разведке США заявили, что взрыв в Архангельской области мог произойти во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник".

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