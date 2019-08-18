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В России подросток зарубил топором всю свою семью и покончил с жизнью: фото и видео

воскресенье, 18 августа 2019, 14:57
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В ночь на воскресенье, 18 августа, в селе Патрикеево (Ульяновская область Российской Федерации) подросток топором зарубил всю свою семью.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"16-летний Тимерлан Камалетдинов подготовился к убийству. Ночью он убил бабушку, дедушку, мать и двоих детей-близнецов четырех лет. На столе остался вырванный из тетрадки окровавленный листок, где подросток объяснил, что уходит и забирает своих родных с собой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после кровавой расправы над родными Тимур спрыгнул с вышки сотовой связи "Мегафона" (на фото) и разбился насмерть.

По словам знакомых, парень был спокойным, отличником. Появилось также его фото с одноклассниками (в центре).

На втором фото он с мамой и маленькими братом и сестрой.

На этом фото Тимур и его мама.

После убийства семьи в Ульяновской области прокуратура проверяет отдел полиции по делам несовершеннолетних.

Уже выяснилось, что перед убийством, в 03:00 ночи, Камалетдинов отправил другу голосовое сообщение, в котором объяснил, что не любит мать, брата и сестру, а поэтому единственный выход из конфликта - убить их всех. Бабушку с дедушкой Тимерлан якобы любил и не хотел, чтобы их расстроила смерть дочери и внуков. Поэтому, зарубил их тоже.

Отец Тимура бросил семью, когда мальчик только пошел в школу. Мужчина был заядлым алкоголиком. После развода он платил алименты, но денег семье все равно не хватало. Мама Тимура вместе с сыном переехала к родителям - жили они на пособия и пенсии в одном доме.

В школе подростка описывают как очень спокойного и уравновешенного. Он был отличником и гордостью класса. На учете в полиции никогда не состоял. То, что произошло, стало настоящим шоком для всех, кто его знал.

"Все праздники вместе проводили, никогда слова лишнего не говорил, да и Марина никогда не кричала на него, мирные отношения были. Бабушка во внуке души не чаяла, она только и говорила про Тимура. И вот благодарность", - рассказала подруга семьи.

Прокуратура Ульяновской области утверждает, что подросток не состоял на учете у врачей, предпосылок для совершения убийства не было.

"Он оставил записку, где написал, что решил не расстраивать родственников, это очень характерно для лиц, страдающих шизофренией. Но говорить точно об этом диагнозе пока нельзя", - сказали "Интерфаксу" в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в частном доме российского города Нязеперетовск были обнаружены мертвыми пять человек, среди которых четырехлетний ребенок.

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