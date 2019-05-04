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В России произошло массовое убийство взрослых и ребенка: фото и подробности

суббота, 04 мая 2019, 18:11
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4 мая в частном доме российского города Нязеперетовск были обнаружены мертвыми пять человек, среди которых четырехлетний ребенок.

Как сообщает российская пресса, на телах погибших были многочисленные ножевые ранения.

Среди убитых хозяин дома Марат Ганеев. Одна из убитых женщин была полностью раздета.

По информации других источников, среди убитых также была мать ребенка, остальные родственниками между собой не являются.

Убитые вели асоциальный образ жизни и распивали алкоголь незадолго до смерти.

Полиция начала расследование ужасной трагедии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые подробности ужасной трагедии под Днепром, где в колодце было обнаружено тело беременной 31-летней женщины.

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