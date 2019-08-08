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Гори-гори ясно: реакцию Путина на пожары в Сибири показали меткой карикатурой

четверг, 08 августа 2019, 05:08
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Известный российский художник Сергей Елкин меткой карикатурой показал отношение главы Кремля Владимира Путина к масштабным лесным пожарам в Сибири.

Соответствующий рисунок размещен на его странице в Facebook.

Так, на карикатуре Путин изображен у камина, в котором горит Сибирь.

"Позорище наше", "Он еще и приговаривает: гори-гори ясно…", "Более мерзкую власть представить сложно! Деградация и мрак во всех институтах и сферах общества", "Последний баллон... и последняя Сибирь", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", дым от лесных пожаров в Сибири уже добрался до Монголии, в том числе и до столицы страны - Улан-Батора.

После масштабных лесных пожаров огромная территория Сибири превратилась в равнины из пепла, как будто на кадрах из документального фильма про Марс.

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