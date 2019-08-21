Главному "космонавту" Путина показали новое "чудо" техники: опубликовано видео

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетил молодежный форум в Пятигорске, где ему продемонстрировали танцующего робота в папахе.

Соответствующее видео было выложено в открытом доступе в YouTube.

Так, на записи видно, как робот высотой примерно 25-30 сантиметров, одетый в белое пальто и папаху, исполняет танцевальные движения.

О том, что экспонат показали главе космического агентства РФ стало известно из сообщений местной прессы. По словам журналистов, робот умеет исполнять исключительно лезгинку.

"Участники Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2019", который сейчас проходит в Пятигорске, показали генеральному директору государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину робота в папахе, который танцует... внимание!!! лезгинку!", - говорится в подписи к видео.

Позже стало известно, что участники форума не конструировали робота, а приобрели его в интернет-магазине. Страна-производитель "танцора" – США. Об этом рассказала руководителя проекта Fab Lab Alania Инга Тваури.

"Роботов приобрели в интернет-магазине в Америке. Собрали его уже сами, а дети решили вот так смешно запрограммировать. Дмитрию Олеговичу понравилось, он посмеялся и сказал: "Так держать!", - заявила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в "Роскосмосе" Дмитрия Рогозина и "Ростехе" в 2018 году были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию и создание новейших перспективных разработок вооружения.