В России мужчину облили бензином и подожгли на глазах у десятков людей: жуткое видео

В среду, 21 августа, в Москве (Российская Федерация) мужчину на глазах десятков людей облили бензином и подожгли.

Видео инцидента обнародовал Telegram-канал "112".

Трагедия произошла на Касимовской улице. Неизвестный мужчина подбежал к прохожему, облил его жидкостью, поджег и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с серьезными ожогами тела.

По данным издания "360", пострадавший от рук поджигателя - инвалид. Его супруга рассказала, что мужчина вышел за сигаретами и сел поиграть в карты со своими друзьями.

"Он не может ни отскочить, ни отпрыгнуть - у него больные ноги. Он как сидел, так и не встал", - сказала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России подросток зарубил топором всю свою семью и покончил с жизнью.