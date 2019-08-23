В России выдали новую нелепицу об отравлении радиацией

В Архангельске, РФ сообщили об отравлении цезием-137 у одного из врачей, которые работали с пострадавшими в ходе взрыва с утечкой радиации, но отметили, что это может быть связано с продуктами питания.

Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

Согласно сообщению чиновников, обследованы в мобильной лаборатории были 110 местных врачей, и только у одного в мышечных тканях выявили отравление. Обследование проводили в Архангельске, поскольку перевозка людей в Москву "вызывала ряд сложностей".

При этом радиоактивного загрязнения якобы не выявили ни у кого из проверяемых.

"По результатам клинического обследования ни в одном из случаев не выявлено радиоактивного загрязнения одежды, поверхности тела. Не выявлено также инкорпорации радионуклидов", – говорится в сообщении.

Относительно отравленного цезием в администрации отказались связывать произошедшее со взрывом, якобы врач мог съесть зараженный продукт.

"Цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках и водорослях. Вероятно, в организм человека этот элемент мог попасть через пищу", – заявили чиновники из Архангельска.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России, на острове Як, неподалеку от места взрыва с утечкой радиации в Архангельской области, образовался "рыжий лес", аналогичный лесу в зоне ЧАЭС.