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Это не кадры из "Чернобыля": сеть впечатлило новое видео последствий ядерного ЧП в России

среда, 21 августа 2019, 18:47
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В России, на острове Як, неподалеку от места взрыва с утечкой радиации в Архангельской области, образовался "рыжий лес", аналогичный лесу в зоне ЧАЭС.

Об этом у себя в Twitter сообщил пользователь с ником " 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל"

Также он опубликовал видео, сделанное на острове.

На записи заметно, как листья на деревьях пожелтели и начали опадать под воздействием радиационного облучения. Также ощутимо пожелтела хвоя на молодых елях, что исключает природные причины явления. Автор ролика преодолел по лесной зоне метров 100 и везде была зафиксирована радиационная "рыжина" на листьях. Это свидетельствует о мощном облучении.

"Остров Як, Белое море. Просто немного "рыжий лес". Елочки (молодые) с сухими иголками. Осень, наверное. Путин весь мир загадил со своими недо-технологиями. Это 200 км от Нёноксы, Северодвинск", - пишет в своей публикации пользователь.

Он опубликовал фото с людьми в противорадиационных костюмах, сделанное неподалеку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Организации договора о запрещении ядерных испытаний показали модель разлета радиоактивных веществ после взрыва на полигоне под Северодвинском в России, Украина также попала в поле поражения. В ГСЧС заверили, что радиационный фон на указанных экспертами территориях не изменился.

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