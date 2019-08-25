Пришлось ставить "защиту": встреча Путина с самым страшным для него попала на видео

В интернете обнародовали интересное видео с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которое сразу же стало поводом для шуток.

Соответствующий ролик на своей странице в Twitter разместил российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

На кадрах зафиксирована встреча Путина с самым страшным для него - молодежью, а именно хоккеистами. Примечательно, что между президентом РФ и молодыми людьми поставили "защиту" - телеги.

Стоит отметить, что, по мнению социологов, именно молодежи больше всего боится глава Кремля, так как среди нее уже давно зреют протестные настроения.

«Вы только играйте как Слава играл! Или как Валера Каменский! И все будет у вас хорошо»: Совет Путина молодым хоккеистам pic.twitter.com/uMYBHItdLM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 августа 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появился целый ряд фотожаб на президента России Владимира Путина, который во время разгона митинга против отказа в регистрации кандидатов в депутаты в Москве спустился на дно Финского залива в батискафе.