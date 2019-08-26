​Беларусь решила снизить зависимость от российской нефти

Власти Беларуси ищут возможности для покупки американской нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов, чтобы диверсифицировать поставки.

Об этом пишет "Радио Свобода".

В настоящее время почти весь объем этого сырья поступает в Беларусь из соседней России.

По данным издания, государственная "Белорусская нефтяная компания", связанная с нефтеперерабатывающим концерном "Белнефтехим", наняла американского лоббиста Дэвида Дженкарелли. Он должен прозондировать в правительстве США возможность отмены санкций, чтобы страна могла покупать сырье.

Дженкарелли должен помочь компании получить специальную лицензию от Министерства финансов США на "закупку сырой нефти с доставкой на нефтеперерабатывающие заводы в Республике Беларусь".

Дженкарелли прямо не подтвердил этого сотрудничества, также указав в соцсетях, что с его помощью клиенты, включая представителей энергетической отрасли, "ориентируются в залах Конгресса".

Как сообщал "Апостроф", российская компания-оператор "Транснефть" выплатит казахстанскому оператору нефтепроводов "Казтрансойл" около $76 млн компенсации за некондиционную нефть.