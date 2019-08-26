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Путин вызвал гнев россиян заявлением о росте доходов: опубликовано видео

понедельник, 26 августа 2019, 14:49
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Президент России Владимир Путин заявил, что доходы населения в России медленно, но растут, это вызвало гнев и возмущение пользователей сети.

Видео с комментарием российского лидера опубликовал журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

"Реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", - передал слова российского лидера журналист.

В комментариях под публикацией пользователи пошутили на тему придуманного российскими чиновниками термина "отрицательный рост", а также обрушились с критикой на Путина по причине откровенной лжи с его стороны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было обнародовано забавное видео с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и юными хоккеистами, которое сразу же стало поводом для шуток.

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