RU  UA  EN

суббота, 31 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 августа

19:03
Боевики на Донбассе использовали против ВСУ очередную подлость: есть раненый
18:35
Новый российский истребитель опозорился на международной выставке: в сети смеются
18:04
Кличка "Митяша": в сети показали фото россиянина, убитого на Донбассе бойцами "Азова"
17:45
Голливудского актера поймали на превышении скорости: в машине находился его маленький сын
17:30
Российский шпион получил в суде суровое наказание: подробности и фото
16:59
В Украине объявили в розыск особо опасную мошенницу, которая пугает высокими связями: фото
16:29
Последний день лета: как украинские звезды провожают жаркий сезон
16:28
В Одессе провели многолюдный марш ЛГБТ: опубликованы яркие фото и видео
16:01
Выгнанный Зеленским депутат устроил под Киевом драку с переселенцем: опубликованы видео
15:33
Зеленский прилетел в Польшу и попал в скандал с украинцами
15:11
Под Львовом водитель насмерть сбил 4-месячного младенца: фото с места трагедии
15:03
Где смотреть онлайн Олимпик - Шахтер: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Новый российский истребитель опозорился на международной выставке: в сети смеются

суббота, 31 августа 2019, 18:35
переглянути новину українською

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 во время полета новейшего российского истребителя МиГ-35 от его крыла отпала одна из панелей.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter странице The Aviationist.

Пользователи социальной сети немедленно начали шутить над новым истребителем, разработка которого сопровождалась громкими заявлениями представителей российской власти.

"На авиасалоне МАКС-2019, суперсовременный и не имеющий аналогов в мире истребитель МиГ-35 практически, развалился в полете… Что тут скажешь - надо брать!", "Скрепа отвалилась", "Перестаньте смеяться, это случилось на скорости 40 махов", – пишут в комментариях.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее во время МАКС-2019 президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган приняли участие в официальной презентации новейшего российского истребителя Су-57.

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Прекращение ракетного договора: возможности для Украины, беззубость Путина и уязвимость США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: