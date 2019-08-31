Новый российский истребитель опозорился на международной выставке: в сети смеются

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 во время полета новейшего российского истребителя МиГ-35 от его крыла отпала одна из панелей.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter странице The Aviationist.

Пользователи социальной сети немедленно начали шутить над новым истребителем, разработка которого сопровождалась громкими заявлениями представителей российской власти.

"На авиасалоне МАКС-2019, суперсовременный и не имеющий аналогов в мире истребитель МиГ-35 практически, развалился в полете… Что тут скажешь - надо брать!", "Скрепа отвалилась", "Перестаньте смеяться, это случилось на скорости 40 махов", – пишут в комментариях.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее во время МАКС-2019 президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган приняли участие в официальной презентации новейшего российского истребителя Су-57.