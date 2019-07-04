Россия и США померялись истребителями в небе над Крымом: видео

В среду, 3 июля, российский истребитель перехватил американский патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон" в небе над аннексированным РФ Крымом.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Видео инцидента разместил на своей странице в Twitter военный журналист из РФ Александр Коц.



Ранее в издании сообщили, что вдоль побережья Крыма несколько часов летал стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A.

Заявляется, что "Посейдон" начал разведывательную операцию в 19:35, у берегов Крыма он провел больше часа и в 20:55 вернулся на итальянскую авиабазу Сигонелла.

Еще немного съемок от подписчика. Перехват американского Р-8 Посейдон в нейтральном небе в 75 километрах от побережья Крыма. pic.twitter.com/Y9xIPPSBsE — Александр Коц (@sashakots) 4 липня 2019 р.

Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l — Александр Коц (@sashakots) 4 липня 2019 р.

Как сообщал "Апостроф", в 2018 году над зоной проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе и у берегов Крыма провел разведку беспилотник американских ВВС RQ-4A Global Hawk.