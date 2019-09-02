Внезапно умер известный российский дипломат: подробности и фото

В понедельник, 2 сентября, в столице Египта Каире в больнице скончался посол России Сергей Кирпиченко.

Об этом уведомили для СМИ в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", — уведомили в ведомстве.

Дипломату было 68 лет. Он родился в 1951 году, в 1973 окончил МГИМО на факультете международных отношений и стал после этого работать в МИД. Позже занимал должности в советских посольствах в Сирии и Иордании.

Также Кирпиченко был советником-посланником посольства в Саудовской Аравии, занимал должности посла в ОАЭ, Ливии и Сирии.

В 2011 году он стал послом в Египте и полпредом России при Лиге Арабских государств.

Являлся обладателем Ордена Дружбы и Ордена Почета от президента РФ.

Причины смерти пока не названы, по сообщению МИД РФ, некролог будет опубликован "в ближайшее время".

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия в ответ на выдворение российского дипломата из Украины объявила персона нон-грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.