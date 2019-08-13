Россия отомстила Украине за разоблачение дипломата, занимавшегося шпионажем: подробности

МИД России объявило персоной нон грата дипломата генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Россия в ответ на выдворение российского дипломата из Украины объявила персона нон-грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

"Это ответ на решение СБУ", - уточнили в издании. В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что СБУ три месяца тянула с обнародованием этой информации.

Напомним, днем 13 августа Киев объявил персоной нон грата сотрудника генконсульства РФ во Львове, обвинив в вербовке местного жителя, что случилось 5 лет назад. Ему дали задание представители российских спецслужб.

Как сообщал "Апостроф", сотрудники СБУ задержали россиянина, который готовил диверсию на стратегически важном военном объекте, у него обнаружены самодельные мины.