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Аналогов нет: "знаменитый" российский робот оконфузился новым "достижением"

вторник, 03 сентября 2019, 04:05
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В российских СМИ появилась информация о том, что робот "Федор" на Международной космической станции "включал дрель и протирал руки полотенцем", это вызвало волну шуток со стороны пользователей сети.

Об этом сообщается на странице в Facebook"Роисся-24".

"Невероятно! Аналогов нет", - отметили в публикации администраторы.

Пользователи под постом отметили "пользу" последних достижений робота, а также призвали космонавтов быть бдительней, поскольку "Федор" может выйти из строя и совершить массовое убийство с помощью дрели, которой уже научился пользоваться.

Также отдельные читатели поделились своими ожиданиями от дальнейшей деятельности "Федора" на борту МКС.

Как сообщал "Апостроф", ранее робот "Федор" российского производства, которого отправили на Международную космическую станцию (МКС), опозорился из-за наглой кражи чужого фото. Он опубликовал известный в сети снимок вида на Европу из космоса в Twitter.

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