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Оказался вором: "знаменитый" российский робот снова опозорился, фото

понедельник, 02 сентября 2019, 05:06
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Робот "Федор" российского производства, которого отправили на Международную космическую станцию (МКС), опозорился из-за наглой кражи чужого фото.

Об этом сообщает Telegram-канал Varlamov News.

"Робота "Федора", отправленного на МКС, почему-то не научили, что выдавать чужое за свое – это не красиво! Наш космонавт оказался воришкой фотографий! Ну, если судить по его Twitter! Этот снимок в свое время довольно неплохо разошелся по интернету, потому что на нем видно самый большой комплекс теплиц в Европе - в испанской Альмерии. Это вооон та белая зона на побережье", - сказано в публикации.

Оригинал украденного фото

Напомним, что "Федора" настигла новая беда - ему вместо ног приделают руки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети высмеяли очередную космическую аварию россиян, на этот раз поводом для карикатуры стала неудачная стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией.

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