Кто мешает жить России: сети взорвало заявление "ученого" про хороших марсиан и вражеский Рим

Российский академик Валерий Чудинов рассмешил соцсети абсурдным заявлением о том, кто же мешает России жить хорошо.

Соответствующее видео с заявлением ученого опубликовано на странице Усы Пескова в Facebook.

"Мы с марсианами дружили, а нас Рим ввел так сказать в конфронтацию. Он и сейчас также действует", - сказал он, отвечая на вопрос о том, с кем же раньше воевала Россия, и как получилось, что проиграла.

В сети тут же стали не без сарказма комментировать увиденное.

Отметим, что Валерий Чудинов с 2016 года не работает в научных учреждениях.

Как сообщал "Апостроф", ранее Валерий Чудинов заявлял о русском происхождении древнеегипетских пирамид. Также он считает, что Рюрик похоронен на Марсе. Кроме того, в войске Рюрика были ВКС, использовавшие для полета такие летательные аппараты, как виманы и вайтманы, а также ВДВ, в которых служили, в том числе марсиане.