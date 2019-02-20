Любимая газета Путина выдала новость о русском происхождении пирамид в Египте: в сети смеются

В российском издании "Комсомольская правда" вышла статья под названием: "Египетские пирамиды построили русские".

Об этом написал блогер под ником "Мид Роисси".

"Новости российской истории: опять непредсказуемые повороты прошлого!!!", - написал блогер.

Под постом появилась волна саркастических комментариев.

"Чудинов, помнится, читал славянские надписи на солнечных пятнах, гугл мапс и на складках кожи слона", "как известно пирамиды строили рабы. Так что любимая газета Путина возможно права", "Вы не знали, но на самом деле древние русы основали римскую империю, потом они основали османскую империю, а уж только потом...российскую империю", "Не читайте перед сном советских газет!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли новое "суицидальное" оружие Путина.