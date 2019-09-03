В России анонсировали выпуск "царь-двигателей": в сети волна смеха

В сети была опубликована новость о том, что Россия запускает в производство "царь-двигатели", это моментально вызвало волну юмора в социальных сетях.

Скриншот был опубликован в сообществе "Роисся-24".

В публикации пошутили, что российские инженеры смогли опередить западных коллег за счет "особых физических законов", которые действуют в РФ.

"Разумеется, аналогов не имеющих и на новых физических законах", - пошутили администраторы сообщества.

В то же время в комментариях под новостью пользователи упомянули другие российские объекты с приставкой "царь", которые никогда не выполняли своих непосредственных функций. Также читатели страницы пошутили над целевым назначением "царь-двигателя" и его особенностями.

Как сообщал "Апостроф", ранее Министерство обороны РФ выразило неудовлетворенность ракетой "Ангара", которую разрабатывает Роскосмос. При этом указанную ракету назвали "основным носителем для формирования спутниковой группировки" РФ.