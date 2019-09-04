Одели в "юбку": Путин оконфузился из-за странного наряда, опубликовано фото

В сети появилось забавное фото с президентом России Владимиром Путиным, который надел слишком широкие брюки на торжественные мероприятия с президентом Монголии.

Фото опубликовал у себя на странице в Facebook политолог Алексей Голобуцкий.

Он пошутил, что российский лидер оделся в соответствии с внешним видом всех присутствующих на мероприятии.

"Фото из Монголии. Кажется, Путина костюмеры одели в юбку - специально для президента Монголии", - заметил он.

В комментариях пользователи отметили, что находясь в условиях политической изоляции президенту РФ приходится адаптироваться под любые обстоятельства. Также были отмечены другие детали из гардероба Путина.

Как сообщал "Апостроф", ранее президента России Владимира Путина в очередной раз поймали на неуместном внимании к детям: в этот раз он обнял и поцеловал девочку, которая участвовала в церемонии встречи главы Кремля в Монголии.