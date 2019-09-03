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Путин в чужой стране начал приставать к маленькой девочке: опубликовано видео

вторник, 03 сентября 2019, 17:28
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Президента России Владимира Путина в очередной раз поймали на "излишнем" внимании к детям: в этот раз он обнял и поцеловал девочку, которая участвовала в церемонии встречи главы Кремля в Монголии.

Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом RIA_Kremlinpool.

Как сообщается, Путин прибыл в Монголию, чтобы встретиться с главой государства Халтмаагийном Баттулгой. Переговоры лидеров двух стран прошли в юрте. Путин и Баттулга по итогам встречи заключили бессрочный договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Помимо переговоров, президенты России и Монголии возложили венок к памятнику советскому маршалу Георгию Жукову в честь 80-летия битвы на Халхин-Голе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети публиковали яркие фотожабы на ежегодную "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан.

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