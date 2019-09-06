Постановка от ФСБ: россияне бурно обсуждают нападение с электрошоком на топ-чиновницу Путина

МВД РФ сообщило, что в ночь на 6 сентября в Московской области неизвестный ворвался в дом к главе Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой и ударил ее электрошоком.

Сообщение об этом появилось на канале издания "Медуза" в Telegram. Российское издание сослалось на официальное заявление силовых ведомств страны.

Согласно изложенной информации, неизвестный пробрался через окно в дом к топ-чиновнице ночью, около 1:30. Отмечается, что он был в маске. Злоумышленник не стал ничего не брать из дому, и скрылся сразу после того, как атаковал хозяйку.

"Злоумышленник в маске проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", - утверждают в МВД РФ.

В российской полиции возбудили по данному факту уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с применением насилия.

В то же время пользователи сетей поставили под сомнение указанную новость и привязали "нападение" к реакции властей на протесты за прозрачные выборы в Москве. По мнению россиян, атака могла быть сфабрикована ФСБ, чтобы отвлечь внимание от фальсификаций на выборах.

Позже также появилась информация, что Памфилова не получила никаких повреждений, поскольку шокер злоумышленника не сработал.

Как сообщал "Апостроф", с начала августа в Москве длятся акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На предыдущих митингах 3 и 10 августа местные силовики проводили массовые аресты и избиения протестующих.