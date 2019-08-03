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Массовые протесты в Москве: видео и новые данные о задержанных

суббота, 03 августа 2019, 21:02
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В акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, приняли участие 1500 человек, причем 600 оказались задержанными.

Об этом сообщается в Telegram-канале Varlamov News со ссылкой на данные МВД, а по неофициальным данным задержанных уже 700 и эта цифра может увеличиться. Также в сети опубликовали видео с места акции в Москве.

"Задерживали в основном в районе Пушкинской и Трубной площадей, в районе Арбата и Нового Арбата, около метро "Кропоткинская". Детский омбудсмен Москвы Бунимович сообщил, что были задержаны семеро несовершеннолетних, один из них иногородний. Одному из участников митинга, по неподтвержденным данным, подбросили перцовый баллончик", - говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлые выходные протесты закончились рекордными задержаниями – по разным данным, от 1074 до 1373 человек были задержаны.

Как сообщал "Апостроф", ранее ранее в Чите состоялся антипутинский митинг, на котором присутствовало более 700 человек. Отмечается, что на митинге выступил шаман Александр Габышев, который весной вышел из Якутии, запланировав дойти до Москвы пешком за два года, чтобы, по его словам, изгнать злого духа Путина из Кремля.

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