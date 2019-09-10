Федор умер: в сети высмеяли фото и видео российского робота после полета в космос

В России робот FEDOR посетил предприятие в городе Королев (РФ), где инженеры его поместили в кофр, похожий на гроб, фото этого события высмеяли пользователи сетей.

Снимки и видео появились на странице робота FEDOR в Twitter.

Так, в подписи к публикации робот указал, что вернулся с Международной космической станции вместе с аппаратом, на котором спускался.

Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом. pic.twitter.com/V1nKFBYqgt — FEDOR (@FEDOR37516789) 10 сентября 2019 г.

Также он отметил, что результаты его "деятельности" на МКС еще будут анализировать специалисты Роскосмоса и инженеры.

"Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы. Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полёта", - написал он.

В сети пользователи в очередной раз посмеялись над умениями робота.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российских СМИ появилась информация о том, что робот "Федор" на Международной космической станции "включал дрель и протирал руки полотенцем", это вызвало волну шуток со стороны пользователей сети.