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Путина в России неожиданно сделали "шахтером": в сети волна смеха

четверг, 12 сентября 2019, 00:03
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В России юные кинематографисты сделали из президента России Владимира Путина "шахтера".

Об этом сообщает МК.

Так, в одном из фильмов, представленном на фестивале короткометражного кино "Короче", проходившем в Калининграде, речь идет о шахтере, который изменил жене и во всем признался.

"С каких это пор шахтеры после смены белыми приходят? Кругом все черные, даже Путин, смотрящий с портрета в кабинете начальника шахты, с черным лицом, словно добывал уголь", - говорится в подводке к фильму, где главный герой зачастил приходить домой после любовницы с чистым лицом.

В сети тут же стали обсуждать "черного" Путина и придумывать фотожабы с ним, где лицо у него непривычно темного цвета.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети жестко высмеяли странные развлечения Путина в Крыму.

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