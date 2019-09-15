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В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом: первые подробности и фото

воскресенье, 15 сентября 2019, 09:32
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В России (Красноярск) произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом Як-42, которому пришлось совершить аварийную посадку в аэропорту.

Об этом сообщает Telegram-канале 112, публикуя фото с места ЧП.

Известно, что самолет выполнял рейс из Талакана в Уфу. Причиной аварийной посадки стал отказ правого двигателя.

Отмечается, что, несмотря на внештатную ситуацию, лайнер благополучно приземлился. На борту находилось 116 пассажиров и 8 членов экипажа. Никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России загорелся самолет с пассажирами на борту. Лайнер должен был выполнять рейс "Москва – Владивосток".

Также пассажир снял на видео момент смертельного ЧП с самолетом в России, на борту которого находились около полсотни пассажиров.

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