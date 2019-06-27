Крушение в России самолета с полусотней человек: пассажир снял на видео момент смертельного ЧП

Пассажир самолета АН-24, который совершил жесткую посадку в Бурятии (Россия) снял момент ЧП на видео.

Соответствующие кадры опубликованы в YouTube.

На кадрах видно, как сначала самолет летит в обычном режиме, а потом постепенно начинает снижаться, жестко приземляясь.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 27 июня. На борту находилось 43 пассажира. По последним данным 14 человек получили ранения, еще двое погибли. Погибшими оказались бортмеханик и командир судна.

Как сообщал "Апостроф", в России самолет, следовавший из Кипра в Самару, не запланировано сел в аэропорту Краснодара. Известно, что у самолета отказала топливная система. Спустя 5-6 часов пассажиров посадили в этот же самолёт, который отремонтировали.