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В России произошла смертельная стрельба у метро: все подробности, фото и видео

среда, 18 сентября 2019, 23:58
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Вечером в среду, 18 сентября, в столице России, Москве, сотрудник полиции, которого подозревали в получении взятки, открыл огонь по правоохранителям во время операции по его задержанию.

Фото с места событий опубликовал Telegram канал "Baza".

Как отмечается, в результате происшествия один сотрудник полиции убит, еще один был ранен. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Стрелок задержан. Его зовут Алексей Смирнов, он является сотрудником УВД на Московском метрополитене. Полицейский находился в разработке сотрудников ОСБ, его подозревали в получении взятки. В среду состоялась "контрольная закупка", во время которой его попытались задержать с поличным.

Также сообщается, что во второго пострадавшего полицейского, 41-летнего Алексея Лимонова, попало пять пуль. Одна прошила насквозь желудок, две ранили его в плечо, ещё одна прошла по касательной у шеи и одна попала в бедро. Врачи, оперировавшие его, обещают, что он будет жить.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 18 сентября, в Николаеве на автозаправочной станции нашли тела трех работников АЗС, у всех были обнаружены огнестрельные ранения.

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