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Появились видео с места убийства трех человек на заправке в Николаеве

среда, 18 сентября 2019, 16:31
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Ограбление рассматривается в качестве главной версии убийства трех сотрудников заправки "Фактор" в Николаеве.

Об этом сообщают "Новости-N".

Как отмечается, тела погибших обнаружила жена одного из работников заправки, которая пришла к мужу. Придя на заправку и увидев, что в кассе никого нет, она вошла в помещение и увидела три тела, лежащие в лужах крови. Один из них был ее мужем. Шокированная женщина тут же вызвала полицию. По ее словам, как минимум двое убитых — это работники заправки. Позже стало известно, что убитыми оказались механик, оператор и кассир заправки.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского райотдела полиции, а затем практически все руководство ГУ Нацполиции Николаевской области во главе с исполняющим обязанности начальника ГУНП, полковником Иваном Выговским.

На место происшествия прибыл кинолог со служебной собакой, чтобы попытаться взять след преступников. Пока рассматривается одна версия произошедшего — ограбление.

Заправка "Фактор" является одной из крупнейших газовых заправок в городе. Здесь заправляются в основном маршрутки, а также водители транзитного транспорта. Ежедневный оборот заправки составляет сотни тысяч гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, сообщение об обнаружении тел работников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию сегодня около 12:20.

В городе введена специальная полицейская операция "Сирена".

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 сентября в Черкассах выстрелом из пистолета убили мужчину.

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