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В России устроили дерзкую акцию с похоронами Путина: опубликованы фото

понедельник, 23 сентября 2019, 12:03
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В России полиция задержала трех активистов после того, как на кладбище в Санкт-Петербурге неизвестные развесили портреты президента России Владимира Путина и других чиновников Кремля с траурной лентой.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Так, трое членов группы "Агитроссия" были задержаны силовиками 21 сентября. Официально их обвинили в "надругательстве над местами захоронения". Двое задержанных были выпущены из-под стражи, еще одному предъявили обвинение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В организации "Агитроссия" подтвердили информацию о задержаниях, а также подчеркнули, что причастность членов организации к политическим акциям "стала основанием для их выборочного уголовного преследования".

Как сообщал "Апостроф", в начале лета в российском Воронеже в очередной раз "умер" и был похоронен президент РФ Владимир Путин, его импровизированную могилу и надгробие удалось сфотографировать жителям города.

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